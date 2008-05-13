Ющенко радить Тимошенко відмовитися від солодких цукерок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав уряд і коаліцію терміново внести зміни до держбюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив на брифінгу у Верховній Раді.

Президент наголосив, що боротьба з інфляцією неможлива без внесення змін до бюджету, який би передбачав ефективні інструменти щодо її подолання.

В.ЮЩЕНКО висловив жаль, що уряд досі не спромігся внести зміни до бюджету, хоча мав це здійснити протягом 30 днів від початку року. «Очевидно, в цьому мало хто бачить із відповідальних урядовців пріоритет, або серйозну відповідь на ті виклики, які існують перед національною економікою», - сказав Президент .

Президент також закликає зайнятися антиінфляційними заходами, оскільки "інфляційна загроза в економічному плані є найбільш серйозною загрозою дестабілізації економічного стану".

"Як економіст я хочу сказати, що це можна зробити через перегляд та внесення змін і доповнень до бюджету. Без популізму, без солодких цукерок. Дати компенсації тим людям, які вже постраждали від колосально великої інфляції. Це люди, за якими стоїть тільки держава. Без держави ці кроки ніхто не зробить", - цитує ЮЩЕНКА Українська правда.