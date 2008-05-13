Тимошенко оголосила умову розблокування парламенту

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ блокуватиме трибуну Верховної Ради, поки парламент не розгляне три антиінфляційні законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу в парламенті.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ “не відійде від трибуни”, поки ВР не розгляне законопроекти про імпортні мита, про встановлення обмежень на торговельні надбавки на основні продукти харчування в супермаркетах і про поповнення імпортними основними харчовими продуктами українського ринку на безмитній основі.

Також прем’єр наголосила на тому, що уряд вніс ще 30 ключових для економіки законопроектів, розгляд яких, за її словами, сьогодні блокується.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вона починає діяти “достатньо жорстко” і більше не буде спостерігати за тим як “розчиняються у повітрі” гроші українських громадян.