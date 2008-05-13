Ющенко розказав, на що він своє здоров’я поклав

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Національна конституційна рада є єдиним органом, який можуть розробляти зміни до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

«Циркулює багато чуток, що хтось, десь в кущах написав зміни до Конституції України і намагається таким же авантюрним шляхом, як це робилось в 2004 році, з авторами, яких ви добре знаєте, просунути через парламент, через порушення закону, через надумане створення ТСК зміни до Конституції», - сказав глава держави.

Він зауважив, що в даному випадку йдеться про зімни до Конституції, що були написані «під конкретне замовлення». «Я вас всіх попереджаю - це є чергова загроза країні», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що ці зміни Основного Закону намагаються узаконити таким же шляхом як і у 2004 році, і це може спровокувати протистояння в країні.

Він наголосив, що єдиним органом з обговорення і напрацювання змін до Основного Закону, є Національна конституційна рада із залученням фахівців, громадськості, юристів.

Глава держави підтвердив, що не має наміру легітимізувати конституційні зміни без участі парламенту, але, на його переконання, проект змін має розробляти конституційна рада, потім він має бути внесений до парламенту, отримати висновок Конституційного Суду і після того схвалений на референдумі.

В.ЮЩЕНКО закликав журналістів відповідально поставитись до висвітлення конституційного процесу.

«У нас є два варіанти: один варіант, якщо ми не щирі, якщо у нас коротка історична пам’ять, просто повернутися до того, що у нас було в 2004 році… Я переконаний, ніхто під чиїмось політичним чоботом жити вже не буде в цій країні. Я поклав своє здоров’я для того, щоб ця країна не поверталась назад. Вона не повернеться. Я вам даю слово. Але, з іншого боку, інший процес демократичний, прозорий може бути ініційований лише Президентом. Я розраховую на вашу підтримку», - підкреслив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2007 року Президент видав Указ про створення Національної конституційної ради, що має підготувати проект нової редакції Конституції України.

До ради увійшли представники політичних сил, громадськості, фахівці. У квітні цього року було оприлюднено концепцію змін до Конституції, розробленою НКР.

Водночас фракції Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів наполягають на створенні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо внесення змін до Конституції.

Разом тим, лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО від імені фракції неодноразово заявляв, що голосування членів БЮТ за створення ТСК щодо Конституції може привести до розколу коаліції.

БЮТ наполягає, щоб 15 травня у ВР відбулось голосування щодо створення Тимчасової спеціальної комісії. Представник БЮТ повідомив, що законопроект про внесення змін до Конституції України, запропонований блоком, суттєво відрізнятиметься від концепції, розробленої Національною конституційною радою.

У свою чергу, Партія регіонів готує власний варіант змін до Конституції, які планує доопрацювати через тиждень.