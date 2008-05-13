Тимошенко каже, що терпіла приниження 4 місяці, й ще терпітиме

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не бачить альтернативи демократичній коаліції, але запевняє, що надалі діятиме достатньо жорстко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу у Верховній Раді.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що зі свого боку вона не зробила жодного кроку, який би поставив під сумнів її бажання, аби в Україні існувала демократична коаліція.

«Чотири місяці я не відповідала на жоден напад, на жодне приниження, на жодну заборону. Чотири місяці я вірила в те, що демократична коаліція буде працювати», - сказала вона. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що «на сьогоднішній день жодної альтернативи демократичній коаліції немає».

При цьому керівник уряду заявилала, що в подальшому буде діяти достатньо жорстко.

Вона нагадала, що взяла зобов’язання за 5-6 місяців позбавитися інфляції. «Але 4 місяці йде повне блокування роботи уряду», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що відбувається повний саботаж рішень Кабінету міністрів, навіть на рівні губернаторів. «Тому сьогодні ми прийняли дуже чітке рішення. Я не буду більше спостерігати за тим, як розчиняються у повітрі ті лічені гривні і копійки людей, які з’їдаються інфляцією внаслідок того, що борються з урядом, борються зі мною особисто, готуючись до наступних виборів Президента», - сказала вона.