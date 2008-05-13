Яценюк зізнався: інколи навіть руки опускаються

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК обіцяє докласти максимум зусиль для розблокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, ВР не треба керувати «ні з Банкової, ні з Грушевського, ми самостійно в стінах парламенту розберемося».

Голова ВР нагадав, що на 13.00 заплановане проведення засідання Погоджувальної ради. Він сподівається, що на засіданні політики досягнуть компромісу і парламент повернеться до «перманентно-нормальної роботи, як це було раніше».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, йому соромно через сьогоднішню ситуацію, що склалась у ВР й «інколи навіть руки опускаються». Разом з тим він додав, що докладе максимум зусиль, аби парламент працював.

Водночас А.ЯЦЕНЮК зазначив, що Погоджувальна рада «не вирішить конституційного і персонального конфлікту».

Він закликав коаліцію, щоб вона, взявши на себе всю повноту відповідальності за ситуацію в державі, «реалізувала цю відповідальність і показала, що вона вміє виконувати задеклароване і наобіцяне перед виборами».

Спікер зазначив, що перманентні політичні кризи тривають з часу проголошення незалежності держави. За його словами, іноді вони загострюються. На думку А.ЯЦЕНЮКА, саме зараз в Україні й відбувається таке загострення.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що парламент готовий до таких ситуацій і завжди вмів із них виходити. Водночас він наголосив: «Ми деградуємо політично і економічно як в середині країни, так і на зовнішньому фронті».

Говорячи про вимоги фракції Блоку Юлії Тимошенко, представники якої блокують роботу ВР, він нагадав, що саме коаліція формує порядок денний роботи парламенту. За його словами, на поточний тиждень заплановано розгляд 34-х законопроектів, поданий урядом. Спікер наголосив, що народні депутати повинні розглядати ці проекти законів, а не блокувати роботу парламенту. За пропозицією коаліції можуть бути розглянуті будь-які законопроекти, які вона вважає найактуальнішими, сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, о 10.00 Президент Віктор ЮЩЕНКО мав виступити у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. Проте депутати від БЮТ заблокували парламентську трибуну, президію, урядову ложу і ложу суддів.

За словами народного депутата від БЮТ Андрія ШЕВЧЕНКА, його фракція блокуватиме трибуну парламенту, якщо до виступу Президента у Верховній Раді не будуть ухвалені антиінфляційні закони та кадрові рішення.

Через блокування Президент так і не виступив з Посланням.

Пізніше А.ЯЦЕНЮК закрив ранкове засідання парламенту. Він запросив на 13.00 лідерів фракцій парламенту для консультації щодо розблокування роботи ВР.

Спікер нагадав, що о 16.00 розпочнеться вечірнє засідання ВР.

Він зазначив, що сьогодні у парламенті відбулася безпрецедентна подія, коли представники парламентської більшості заблокували роботу ВР.