Ющенко відбув до Ізраїлю
13:28, 13 травня 2008Політика
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Президент зустрінеться з Пересом
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденним робочим візитом до Ізраїлю.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, сьогодні у Єрусалимі глава Української держави візьме участь в урочистостях з нагоди 60-ї річниці заснування Держави Ізраїль. Зокрема, заплановано, що В.ЮЩЕНКО виступить із промовою на Міжнародній конференції з нагоди 60-річчя Ізраїлю.
Окрім того, під час візиту Президент України проведе зустріч із Президентом Держави Ізраїль Шимоном ПЕРЕСОМ, а також низку двосторонніх зустрічей з іншими главами держав – учасниками урочистостей.
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