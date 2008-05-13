Ющенко відбув до Ізраїлю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденним робочим візитом до Ізраїлю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, сьогодні у Єрусалимі глава Української держави візьме участь в урочистостях з нагоди 60-ї річниці заснування Держави Ізраїль. Зокрема, заплановано, що В.ЮЩЕНКО виступить із промовою на Міжнародній конференції з нагоди 60-річчя Ізраїлю.

Окрім того, під час візиту Президент України проведе зустріч із Президентом Держави Ізраїль Шимоном ПЕРЕСОМ, а також низку двосторонніх зустрічей з іншими главами держав – учасниками урочистостей.