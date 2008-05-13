Тимошенко викликала на килим 6 губернаторів та міністра

На засідання Кабінету міністрів України 14 травня запрошені голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА, губернатори Волинської області Микола РОМАНЮК, Херсонської області Борис СІЛЕНКОВ, Черкаської області Олександр ЧЕРЕВКО, в.о. голови Запорізької обладміністрації Валерій ЧЕРКАСКА, в.о. голови Львівської обладміністрації Микола КМІТЬ.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У прес-службі уточнили, що губернаторів планується заслухати з питань про стан погашення заборгованості із зарплати та ситуації з цінами на продукти харчування в областях.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 14 травня планує заслухати звіти губернаторів п`яти областей, де склалася якнайгірша ситуація з погашенням заборгованості із зарплати та спостерігається найбільше зростання цін.

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що на цьому засіданні планується також розглянути питання про звільнення деяких губернаторів.

За даними Держкомстату, найбільші показники інфляції в регіонах України за підсумками січня-квітня зафіксовано в Одеській області та Криму - 16,1% і 16% відповідно, найбільша заборгованість із виплати зарплати - в Донецькій (154 млн. грн.) і Харківській (70,4 млн. грн.) областях.

Також висока інфляція в січні-квітні зафіксована в Херсонській (15,8%), Львівській (14,9%), Чернівецькій областях і Севастополі (по 14,3%), в Миколаївській (14,2%) і Кіровоградській (14,1%) областях.

На 1 квітня заборгованість із виплати зарплати в Луганській області та Криму становить 58,7 і 50,1 млн. грн. відповідно, в Дніпропетровській і Львівській областях - 37,3 і 31,3 млн. грн.