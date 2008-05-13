Балога навіть не збирається розмовляти з ”цинічним” блоком Тимошенко

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА категорично спростував заяви окремих народних депутатів про проведення переговорів між Секретаріатом і фракцією Блоку Юлії Тимошенко щодо умов розблокування роботи Верховної Ради.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ. обнародуваному прес-службою Президента України.

В.БАЛОГА відкинув саму можливість подібних консультацій і поклав відповідальність за черговий зрив роботи парламенту на БЮТ.

«Ця політична сила вчинила вищою мірою цинічно: прикриваючись фальшивими гаслами про турботу за інтереси людей і країни, вона пішла на нахабний, безпрецедентний крок і зірвала виступ Президента зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. БЮТ, прагнучи протягти кон`юнктурне, корисливе рішення про зміну керівництва Фонду державного майна, через блокування парламентської трибуни виявив публічну зневагу до інститутів влади - Президента та Верховної Ради - і глумливо розтоптав право мільйонів виборців почути главу держави», – заявив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав виступити у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Проте депутати від БЮТ заблокували парламентську трибуну, президію, урядову ложу і ложу суддів. БЮТ вимагав, щоб ВР перед виступом Президента ухвалила антиінфляційні закони та вирішила кадрові питання.

Член фракції БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН в інтерв’ю журналістам повідомляв, що представники блоку проводять переговори із Секретаріатом Президента щодо можливості ухвалення у парламенті антиінфляційних законів та призначення нового керівника Фонду держмайна України. С.ТЕРЬОХІН запевняв, що у випадку досягнення домовленостей з цих питань, БЮТ розблокує роботу Верховної Ради і дасть можливість виступити Президентові.

Через блокування глава держави так і не виступив з Посланням.

Пізніше А.ЯЦЕНЮК закрив ранкове засідання парламенту. На 13.00 він запросив лідерів фракцій парламенту для консультації щодо розблокування роботи ВР.

Після закриття засідання ВР прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ блокуватиме трибуну, доки парламент не розгляне три антиінфляційні законопроекти.