У Єдиному Центрі вважають, що Луценко став як Шуфрич

Народний депутат України (фракція НУ-НС), член президії політичної партії “Єдиний Центр” Михайло ПОЛЯНЧИЧ вважає, що лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО став спікером «незручних думок» БЮТ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”

«Пропозиція Ю.ЛУЦЕНКА обміняти відставку глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ на згортання БЮТ своїх конституційних ініціатив свідчить про те, що він став черговим спікером «незручних думок» БЮТ у середовищі НУ-НС, так само як у Партії регіонів таким прибютівським спікером є Нестор ШУФРИЧ», – сказав М.ПОЛЯНЧИЧ.

Він нагадав, що менше року тому, а саме - у липні 2007 року, Ю.ЛУЦЕНКО вважав, що В.БАЛОГА може претендувати на посаду голови уряду у разі перемоги опозиційних сил на дострокових парламентських виборах 30 вересня 2007 року.

«Ще тоді, не будучи ні народним депутатом, ні міністром, Ю.ЛУЦЕНКО висловлював цілковиту підтримку В.БАЛОЗІ, і про Віктора Івановича говорив, що «це та людина, яка зорганізувала команду для зупинення наступу реакції», – зауважив М.ПОЛЯНЧИЧ.

На думку народного депутата, з того часу змінилося тільки одне – сам Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня лідер “Народної самооборони”, міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, що в обмін на звільнення В.БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента України БЮТ міг би зупинити свої конституційні ініціативи.

"Найлегший варіант – зняття БАЛОГИ, ціною чого, з моєї точки зору, повинно бути досягнення угоди з БЮТ про пониження конституційних ініціатив з їхнього боку до узгодження позицій із НУ-НС”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що сьогодні в країні фактично відбувається двовладдя. “Зняття В.БАЛОГИ може вирішити це питання, і уряд займеться своїм, а політики у парламенті займуться узгодженим варіантом Конституції”, - сказав він.

Водночас він зауважив, що “Народна самооборона” наполягає на збереженні президентсько-парламентської форми правління в Україні.