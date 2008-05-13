У БЮТ пояснили, що блокували не Раду, а тільки... виступ Ющенка

Народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО запевняє, що сьогоднішнє блокування роботи Верховної Ради з боку БЮТ жодним чином не направлене на проведення дострокових виборів.

Про це він заявив в коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами народного депутата, навпаки, сьогодні на президентські вибори уже почала працювати команда нинішнього глави держави. «Ми за вибори не б’ємося, більше того, ми не б’ємося за повноваження, які виписані сьогодні у Конституції», - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО наголосив, що Президент сьогодні демонструє своє бажання в жодному випадку не залишати пост глави держави.

Коментуючи заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА, що БЮТ своєю поведінкою дестабілізує ситуацію в Україні, депутат сказав, що «краще такий деструктив, який є демонстрацією, що ми дійсно хочемо нормально працювати».

При цьому, за його словами, Президент повинен розуміти, що сьогодні заблокована не робота всього парламенту, а виключно виступ Президента у ВР зі щорічним посланням.

«Це сигнал не того, що є проблема у ВР, а того, що існують проблеми у відносинах між Президентом і ВР. Якщо його не хочуть слухати у ВР, то його можуть перестати слухати і в цілому в Україні», - сказав В.ПИСАРЕНКО.