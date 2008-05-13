Богатирьова назвала Лужкова небезпечним ”адвокатом з минулого”

Заяви мера Москви Юрія ЛУЖКОВА щодо правомірності приналежності Севастополя до Української держави поставили під сумнів традиційні добросусідські відносини між Україною та Росією, заявляє секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА.

Як повідомили УНІАН в Апараті Ради національної безпеки і оборони України, на її думку, оприлюднена позиція Ю.ЛУЖКОВА не має пояснень з точки зору розширення стратегічного партнерства і розвитку дружніх відносин.

«Фактично, під сумнів поставлено не тільки традиційні добросусідські відносини між Україною та Росією, але й базис стосунків між нашими країнами - Договір про дружбу і співробітництво. Подібні заяви можна списати на емоції, однак неможливо їх виправдати з позицій національних інтересів ані України, ані Росії”, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

“Це спотворює спільні цінності наших народів, штучно формує образ ворога, відволікає від пошуків відповідей на спільні виклики. Сьогодні вже стає небезпекою для наших народів постійне використовування адвокатів з минулого. Треба більш відповідально планувати і творити передбачуване і мирне майбутнє», - переконана вона.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, зазначені заяви не тільки не сприяють вирішенню окремих проблем, наявних між нашими країнами, але й створюють додаткові.

«Це тільки підживить всілякі спекуляції з боку політичних сил, що скептично ставляться до перспектив налагодження дружнього міждержавного діалогу України і Росії», - вважає вона.

Р.БОГАТИРЬОВА висловила переконання, що необачні висловлювання мера Москви не відображають офіційної позиції керівництва Російської Федерації. Вона також сподівається, що ці заяви не знайдуть підтримки серед політиків та громадян дружньої сусідської держави, яка є одним із гарантів державного суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до міжнародного Договору щодо ядерного роззброєння України.

Секретар РНБО впевнена, що на реальний стан відносин між двома державами впливатиме кропітка робота Українсько-Російської міждержавної комісії (секретарем Української частини якої є Р.БОГАТИРЬОВА), а не гучні заяви окремих політиків з обох сторін.

«Нам треба здолати спочатку ворога, який живе в нас самих. Решту зробить історія. Немає таких сил і окремих людей, які могли би посварити наші великі народи» - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Довідка УНІАН. 10 травня в Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ, відомому своїми заявами про приналежність Криму і Севастополя до Росії, співробітники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.

11 травня, виступаючи у Севастополі на концерті з нагоди 225-ї річниці заснування Чорноморського флоту РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним».

Ю.ЛУЖКОВ відзначив: «Севастополь у 1948 році був виділений як місто, яке увійшло до підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, які має Росія по відношенню до своєї військово-морської бази – Севастополя».

12 травня Служба безпеки України заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію нашої держави.

Того ж дня Міністерство закордонних справ РФ заявило,що розцінює як недружній крок заборону Ю.ЛУЖКОВУ на в`їзд на територію України.

У коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії наголошується, що Ю.ЛУЖКОВ «висловив лише думку, яка, до речі, співпадає з точкою зору більшості росіян, що хворобливо сприйняли розпад СРСР, що, як представляється, жодним чином не є замахом на суверенітет України».