НУ-НС набридли скандали від Тимошенко

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” очікує від уряду «конструктивної щоденної роботи», а не скандалів довкола нових змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

“Ми не хочемо більше бачити, коли щоденна робота прем’єр-міністра України підміняється суцільними ускладненнями, якщо не сказати скандалами, навколо тексту якихось нових змін до Конституції України”, – зазначив він.

Також В.КИРИЛЕНКО висловив стурбованість з приводу того, що уряд щодня привносить «нові суперечки і створюється нове конфліктне середовище».

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція НУ-НС хоче бачити «конкретні позитивні і важливі для країни документи» коаліційного уряду, зокрема, новий податковий кодекс, законопроекти, які стосуються місцевого самоврядування, антикорупційні закони.

Він повідомив, що сьогодні відбулося засідання фракції НУ-НС за участю міністрів, які делеговані в уряд цією політичною силою. За словами В.КИРИЛЕНКА, на засіданні йшлося про те, що з боку БЮТ «продемонстрована неповага до інституту Президента і до конституційного обов’язку глави держави». На його думку, блокування роботи ВР і неможливість виступу Президента України здійснювалися «під надуманим приводом». «Від того, що БЮТ заблокували трибуну для глави держави, ніяк не подолано ні інфляції, а навпаки, доведено інвесторам, всьому світу дуже тривожні тенденції до можливих поганих очікувань взагалі щодо стабільності політичної ситуації в Україні», – заявив лідер фракції НУ-НС.

«Як би не намагалася прем’єр-міністр України свою теперішню поведінку обґрунтувати необхідністю подолання інфляції, ці аргументи не в’яжуться», – вважає він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, фракція НУ-НС пропонувала БЮТ розглянути запропоновані ними законопроекти одразу після виступу Президента, але відповіді отримано не було.