До ВР нікого не впускають: можна тільки вийти з парламенту
15:45, 13 травня 2008Політика
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НУ-НС та БЮТ не домовилися
Вечірнє планерне засідання Верховної Ради, швидше за все, не відбудеться.
Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови депутатської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив журналістам, що під час консультацій лідерів фракцій не вдалося досягти якихось домовленостей щодо розблокування роботи ВР.
За його словами, завтра о 10.00 продовжаться консультації у голови ВР.
Народний депутат, член фракції “Наша Україна - Народна самооборона” Володимир АРЬЄВ в інтерв’ю УНІАН також висловив сумнів, що парламент сьогодні поновить нормальну роботу.
Зараз до приміщення ВР нікого не впускають, з нього можна тільки вийти.
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