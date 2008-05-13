Яценюк просить коаліцію терміново зібратися на нараду
15:59, 13 травня 2008Політика
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Спікер готовий внести всі погоджені питання
Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК закликає коаліцію терміново провести засідання ради коаліції та дійти до узгодженого рішення щодо роботи парламенту, яке так і не було запропоноване керівниками фракцій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, у ці хвилини за участю А.ЯЦЕНЮКА відбувається засідання Погоджувальної ради за участю керівників фракцій, представлених у парламенті.
За рішенням керівників парламент продовжить свою роботу завтра. Робота розпочнеться о 10.00 з Погоджувальної ради керівників фракцій.
А.ЯЦЕНЮК підкреслює, що «готовий внести до порядку денного та поставити на голосування усі питання, узгоджені політичними силами».
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