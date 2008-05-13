Віце-спікер Держдуми РФ: нам все одно доведеться вирішувати проблему Криму

Віце-спікер Держдуми РФ від фракції "Єдина Росія" Любов СЛІСКА вважає, що керівництво України проявило слабкість, заборонивши меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ в`їзд на свою територію.

"Я думаю, що це прояв слабкості, насамперед, з боку українського керівництва – Ю.ЛУЖКОВ сказав те, що відповідає дійсності", - сказала Л.СЛІСКА у зв`язку з реакцією офіційного Києва на вислови столичного градоначальника з приводу статусу Севастополя, повідомляють "Подробности".

Вона зазначила: "Нам все одно доведеться вирішувати проблему Криму". Л.СЛІСКА вважає, що питання про статус півострова і, зокрема, Севастополя, цілком може бути порушене, зокрема, у відповідних міжнародних, правових інстанціях.

"Важливо забезпечити його підтримку необхідними документами на такому рівні, щоб нас почули і щоб ми могли претендувати на позитивне рішення", - сказала вона.

За словами Л.СЛІСКИ, вона завжди вважала, що передача Криму в 1954 році Україні була незаконним рішенням, прийнятим фактично одноосібно. Саме тому, вважає вона, "деякі питання залишилися, і замість того, щоб оголошувати Ю.ЛУЖКОВА персоною нон-грата, непогано було б спочатку розібратися в цих спірних питаннях, співставити раніше прийняті рішення з нормами міжнародного права".

"Санкції завжди застосовувати легше, ніж відповідати згідно із законом і шукати компроміси", - підкреслила Л.СЛІСКА. Вона вважає, що Росія і Україна в цій ситуації зацікавлені в тому, щоб у Криму були створені "умови для сприятливого існування".

Що ж до тієї допомоги, яку надає уряд Москви Криму і Севастополю, то, вважає Л.СЛІСКА, українська сторона могла б гідно її оцінити замість того, щоб приймати такі жорсткі заходи щодо мера столиці. "Я вважаю, це неправильно", - сказала Л.СЛІСКА.

Довідка УНІАН. 10 травня в Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ, відомому своїми заявами про приналежність Криму і Севастополя до Росії, співробітники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.

11 травня, виступаючи в Севастополі на концерті з нагоди 225-ї річниці створення Чорноморського флоту РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним».

Ю.ЛУЖКОВ зазначив: «Севастополь у 1948 році був виділений як місто, котре увійшло до підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, які має Росія по відношенню до своєї військово-морської бази – Севастополя».

12 травня Служба безпеки України заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію нашої держави.

Того ж дня Міністерство закордонних справ РФ заявило, що розцінює як недружній крок заборону Ю.ЛУЖКОВУ на в`їзд на територію України.

У коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії наголошується, що Ю.ЛУЖКОВ «висловив лише думку, котра, до речі, співпадає з точкою зору більшості росіян, які болісно сприйняли розпад СРСР, що жодним чином не є замахом на суверенітет України».