Як бютівці зірвали виступ Президента

Це була шоста спроба Президента Віктора Ющенка зачитати своє послання новообраній Верховній Раді. Він не зачитав його через те, що фракція БЮТ заблокувала парламентську трибуну. Раніше послання Президента відкладалося з різних причин, але сьогодні – у світлі всіх протистоянь з урядом – це виглядало відвертою неповагою до Президента.

Виступ не відбувся...

Президент у бічній кімнаті пив чай із Віктором Балогою, “регіоналами” Борисом Колесниковим, Віктором Януковичем, Раїсою Богатирьовою, Олександром Єфремовим. У кулуарах товклися начальник Держохорони Валерій Гелетей та Євген Червоненко.

– Прийшли повболівати за Президента, пане Євгене? – запитала я Червоненка.

– Якби Президент доручив, я б і під парламентською трибуною розібрався, – сказав Євген Альфредович.

– А у фракції НУ–НС багато таких, хто готовий розбиратися з БЮТ? – поцікавилася я.

– Пара-трійка хлопців знайшлися б, – відповів Євген Альфредович.

До журналістів підійшов народний депутат України, “самбіст” Тарас Стецьків. Посміхаючись нашоукраїнцеві Юрію Кармазину, який вийшов з кабінету, де сидів Президент, Стецьків томно запитав:

– Ти там був? І як воно?

Юрій Кармазин засміявся:

– А ти?

– А я прийшов тата послухати, а потім – маму (казали, що після Президента виступатиме Юлія Тимошенко).

Насправді Тарас Стецьків був дуже лихий і на маму, і на тата. Він публічно критикував обох, звинувачуючи їх у тому, що вони розхитують державний човен, намагаючись викинути одне одного, а насправді ризикуючи Україною.

– Та з нас навіть у Москві сміються. “Регіони” не розуміють, що відбувається, вони знають, як добиватися влади, користатися з неї, але не знають, для чого її публічно знищувати. Та стовідсотково не правий Президент щодо Фонду держмайна, але Тимошенко уподібнюється Балозі, коли її фракція блокує трибуну. Де таке видано, щоб парламентська коаліція блокувала трибуну? – розходився Тарас.

– А чому ж ви, члени його фракції, не порадили Президентові, щоб краще б він сьогодні не приходив? – спитала я.

– Бо наші хлопці ходять до нього позмагатися за його любов, а не за любов до України, – відказав Стецьків.

– А чого ж не прийшли до БЮТ і не пояснили, що це дуже неввічливо так із Президентом обходитися?

– До БЮТ ми ходимо, але там приймає рішення одна людина, і я до неї вже кілька днів потрапити не можу. Зате їй добре, оці картинки заблокованого парламенту йдуть на Європу, а там знають: ситуацію контролює вона, –зізнався Тарас.

Народні депутати від БЮТ ще вчора попереджали про можливе блокування трибуни. Казали, що однією з головних причин стане вимога Тимошенко вирішити кадрове питання, пов’язане з Фондом держмайна.

Сама голова ФДМУ Валентина Семенюк-Самсоненко чекала на Президента разом з пресою. Закінчивши брифінг, Президент на самому виході ніжно поцілував її у щічку...

Ще одна з причин блокування – вимога БЮТ прийняти антиінфляційний пакет законів. Проте за словами нунсівців, навіть лідер фракції БЮТ Іван Кириленко був спантеличений таким поясненням причин блокування. Учора на погоджувальній раді про це начебто не було й мови. І де ці законопроекти – ніхто не знає. На переконання окремих нашоукраїнців, БЮТ таким чином шукає шляхів підняття власного рейтингу...

Нарешті з’явився Віктор Андрійович. Треба віддати належне, він був переконливий.

– Порядок денний був узгоджений, і я мав чітке відчуття, що сьогодні мені вдасться виконати свій конституційний обов’язок і звернутися до парламентаріїв зі щорічним посланням. Проте цього не відбулося, – сказав Президент. – Мені не вдалося виступити у Верховній Раді зі щорічним посланням через надумані причини, які висунув БЮТ, вимагаючи позачергово поставити в порядок денний роботи Верховної Ради пакет антикризових заходів. Це вперше в історії України – безпрецедентний випадок, коли парламентська більшість, яка відповідає за роботу парламенту, сама її і блокує.

Ющенко закликав уряд і коаліцію терміново внести зміни до Держбюджету на 2008 рік. Наголосив, що боротьба з інфляцією неможлива без внесення змін до бюджету, який би передбачав ефективні інструменти її подолання. Він висловив жаль, що уряд досі не спромігся внести зміни до бюджету, хоча мав це здійснити протягом 30 днів від початку року.

– Очевидно, в цьому мало хто з відповідальних урядовців бачить пріоритет чи серйозну відповідь на ті виклики, які існують перед національною економікою, – сказав Президент.

Через кілька хвилин перед пресою у Верховній Раді з’явилася Юлія Володимирівна.

– Чотири місяці я не відповідала на жоден напад, на жодне приниження, на жодну заборону. Чотири місяці я вірила в те, що демократична коаліція працюватиме, – сказала вона. – І на сьогодні жодної альтернативи демократичній коаліції немає. Я взяла зобов’язання за п’ять-шість місяців позбутися інфляції. Але чотири місяці йде повне блокування роботи уряду, відбувається повний саботаж рішень Кабінету міністрів, навіть на рівні губернаторів. Тому сьогодні ми прийняли дуже чітке рішення. Я не буду більше спостерігати за тим, як розчиняються в повітрі ті лічені гривні й копійки людей, які з’їдаються інфляцією внаслідок того, що борються з урядом, борються зі мною особисто, готуючись до наступних виборів Президента. БЮТ блокуватиме трибуну Верховної Ради, поки парламент не розгляне три антиінфляційні законопроекти. БЮТ не відійде від трибуни, поки Верховна Рада не розгляне законопроекти про імпортні мита, про встановлення обмежень на торговельні надбавки на основні продукти харчування в супермаркетах і про поповнення імпортними основними харчовими продуктами українського ринку на безмитній основі. Тимошенко наголосила, що завтра на засіданні уряду будуть розглянуті результати діяльності губернаторів і визначений перелік тих областей, де зараз найгірша економічна ситуація.

– Коли сьогодні губернатори виконують доручення практично роздмухувати інфляцію, робити так, щоб ціни зростали, то такого ми допускати не будемо, – сказала вона.

Тимошенко також повідомила, що завтра уряд заслухає губернаторів і якщо будуть підстави, підготує подання Президентові на їх звільнення.

Коротке резюме зробив спікер Арсеній Яценюк, який виступив після Тимошенко. Працювати будемо? Ні? Засідання – закрите. Все.

– Соромно за все, що відбувається. Країна деградує. У мене о першій годині збирається погоджувальна рада, але вона не вирішить конституційного й персонального конфлікту.

Яценюк у свій коротенький виступ перед пресою елегантно вмонтував критику коаліції, а в кінці сказав:

– І не треба мені диктувати, що робити, – ані з Банкової, ані з Грушевського.

На момент написання матеріалу стало відомо, що вечірнього засідання не буде...

Регіонали коментують ситуацію приблизно так: коаліція ні на що не спроможна, а Юлія Тимошенко розкручує дострокові президентські вибори.

Щодо НУ–НС, то одна частина фракції каже, що уряд дуже хоче піти у відставку і буквально провокує таке рішення Президента. Друга частина каже, що в голови уряду здають нерви.

Проте майже ніхто з опитаних нами депутатів від БЮТ та “Регіонів” не сумнівається, що пленарний тиждень відбудеться і спільна парламентська комісія із внесення змін до Конституції буде створена.

Маша Міщенко