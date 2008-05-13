Ульянченко: звільненням губернаторів не можна зупинити інфляцію

Звільненням керівників обласних державних адміністрацій не можна зупинити інфляцію.

Про це заявила голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО на спільній з губернаторами чотирьох областей прес-конференції в УНІАН, коментуючи наміри уряду завтра заслухати звіти губернаторів п`яти областей, де склалася найгірша ситуація з погашенням боргів із зарплати та спостерігається найбільше зростання цін.

За її словами, звільнення губернаторів - не метод приборкання інфляції. В.УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила, що керівники областей сьогодні намагаються максимально займатися проблемами розвитку регіонів, а не політикою.

“Мені здається, що здоровий глузд завтра (на засіданні уряду – УНІАН) переможе, у запрошених губернаторів є достатньо аргументів для серйозної, конструктивної розмови”, - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

На її переконання, необхідно, щоб завтра на засіданні уряд почув їх, щоб відбувся діалог двох структур виконавчої влади; людей, які несуть серйозну відповідальність за життєдіяльність регіонів.

“Люди стомились від подібних речей, і я не думаю, що жителям тієї чи іншої області стане краще, якщо звільнять одного губернатора і призначать іншого. Це не вирішить проблем”, - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

За її словами, замість цього сьогодні владі необхідно зайнятись розробкою та ухваленням пакету законопроектів, направлених на розвиток регіонів і, в першу чергу, це зміни до державного бюджету.

“Мені здається, що і уряд, і губернатори мають бути однаково зацікавлені в стабільній роботі парламенту”, - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО, зауваживши, що саме від парламенту сьогодні залежить багато змін в державі.

У свою чергу, присутній на прес-конференції голова Вінницької облдержадміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ наголосив, що в жодній країні світу на регіональному рівні інфляцію долати не намагались.

О.ДОМБРОВЬКИЙ підкреслив, що це можна зробити лише на макроекономічному рівні, за умови консолідації уряду, парламенту, Національного банку та інших.

Він назвав хибною тезу: “Коли все добре – це завдяки центру, коли все погано – винні регіони”. Губернатор Вінниччини підкреслив, що негативні тенденції в економіці сьогодні спостерігаються через відсутність стійкої стратегії розвитку регіонів. Натомість політичне протистояння в центральній владі не дає можливості розв’язувати проблеми регіонів.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ наголосив, що керівники областей намагаються зробити все можливе, щоб утримати стабільну ситуацію в регіонах.

Водночас голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР підкреслив, що на сьогодні губернатори, по-суті, є гарантами стабільності в регіонах, і перекладати на них відповідальність за темпи інфляції, на його думку, неправильно. Він також зазначив, що антиінфляційні заходи необхідно здійснювати на рівні держави.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 14 травня планує заслухати звіти губернаторів п`яти областей, де склалася якнайгірша ситуація з погашенням заборгованості із зарплати та спостерігається найбільше зростання цін.

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що на цьому засіданні планується також розглянути питання про звільнення деяких губернаторів.

Як повідомило УНІАН джерело в уряді, на завтрашнє засідання Кабміну запрошені голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА, губернатори Волинської області Микола РОМАНЮК, Херсонської області Борис СІЛЕНКОВ, Черкаської області Олександр ЧЕРЕВКО, в.о. голови Запорізької обладміністрації Валерій ЧЕРКАСКА, в.о. голови Львівської обладміністрації Микола КМІТЬ.