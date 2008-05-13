Ющенко доручив Тимошенко допомогти Китаю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду надати гуманітарну допомогу Китайській Народній Республіці.

Як зазначається у відповідному Указі, обнародуваному на офіційному сайті глави держави, таке рішення прийнято «у зв`язку з численними людськими жертвами внаслідок землетрусу у провінції Сичуань».

Крім того, Президент України висловив співчуття з приводу численних людських жертв та руйнувань внаслідок землетрусу, що стався у китайській провінції Сичуань 12 травня.

«У час скорботи й печалі ми поділяємо гіркоту понесених дружнім китайським народом втрат», - зазначається у листі-співчутті Президента до голови КНР ХУ Цзіньтао.

«Від імені народу України і від себе особисто хочу передати Вам та у Вашій особі усьому народові Китайської Народної Республіки глибокі співчуття у зв`язку з цією страшною трагедією та висловити готовність надати посильну підтримку і допомогу жителям провінції Сичуань у подоланні наслідків землетрусу», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня в південно-західній провінції Китаю Сичуань стався сильний землетрус. У провінції було зруйновано 80% всіх будівель, населення залишилася практично без енергопостачання - стихія призвела до серйозних збоїв в роботі п`яти електростанцій, вивела з ладу шість високовольтних трансформаторів.

За останніми даними, кількість жертв землетрусу в Китаї наближається до 12 тисяч.