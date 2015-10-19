На місцеві вибори в Україну приїдуть спостерігачі із 25 країн

Делегація спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи на місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня, перебуватиме в Україні з 22 по 26 жовтня.

Як передає власний кореспондент УНІАН, така інформація була розповсюджена ПАРЄ у понеділок.

Очолить делегацію спостерігачів віце-президент Конгресу місцевих та регіональних влад Гудрун Мослер-Тьорнстрьом (Австрія, соціаліст).

Всього у делегацію увійшло 57 спостерігачів із 25 країн-членів Ради Європи.

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В ПАРЄ зазначають, що ці вибори будуть першими, які пройдуть за новим законодавством про місцеві вибори, ухваленим 14 липня 2015 року.

Спостерігачі ПАРЄ 22 та 23 жовтня проведуть ряд зустрічей з різними партнерами, включаючи послів, представників неурядових організацій, представників ЗМ, з експертами з децентралізації та представниками місцевого самоуправління. Також делегація зустрінеться зі спостерігачами від місії Офісу демократичних інституцій прав людини ОБСЄ.

В день виборів 24 команди спостерігачів будуть спостерігати за голосуванням у Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Львові, Тернополі, Чернівцях, Вінниці, Полтаві, Рівному та Мелітополі, йдеться в повідомленні.