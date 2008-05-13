Білозір пишається ”блискучим виходом” Ющенка з провокації Тимошенко

Народний депутат (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) Оксана БІЛОЗІР вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО блискуче вийшов з провокації, яку, блокуючи трибуну, влаштувала сьогодні в парламенті фракція Блоку Юлії Тимошенко.

Про це О.БІЛОЗІР сказала в інтерв’ю сайту “ГАРТ”.

"Сьогодні українське суспільство мало змогу побачити виважену, толерантну, відповідальну позицію Президента та хаос, істерію і паніку з боку прем`єра. Якщо вважати виступи Віктора ЮЩЕНКА і Юлії ТИМОШЕНКО публічними дебатами кандидатів на пост Президента України, то можна сказати, що В.ЮЩЕНКО впевнено переміг", – вважає О.БІЛОЗІР.

Вона також висловила жаль з приводу того, що безпрецедентна протидія виступу Президента зі щорічним Посланням до ВР з боку частини парламентської більшості відбулася за присутності у парламенті впливових європейських політиків.

О.БІЛОЗІР повідомила, що сьогодні у Верховній Раді проходила міжпарламентська конференція депутатів парламентів України та країн-членів ЄС.

“І те, що побачили європейські депутати, дискредитує державну владу України та зменшує шанси прискорити процес європейської інтеграції”, – вважає О.БІЛОЗІР.