Вінський знає про можливі спроби рейдерських атак на порти

Міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє про можливі спроби силового захоплення ряду портів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

На запитання, чи знає він про інформацію, згідно з якою 14 травня можливе силове захоплення Іллічівського порту за принципом подій навколо порту «Южний», міністр відповів: «Є така інформація в мене. Всі великі порти сьогодні в опрацюванні, не лише Іллічівській, а й Одеський, і Миколаївський, і т. д».

Й.ВІНСЬКИЙ підкреслив, що зараз міністерство вживає необхідних заходів, щоб юридичних підстав для спроб зміни менеджменту не було.

«Поки державна влада жорстко не наведе лад з рейдерськими атаками, доти будуть охочі перевірити державу на адекватність», - зазначив міністр.

За його словами, боротьба за порти йде у зв`язку з тим, що з цими підприємствами пов`язані серйозні економічні і політичні інтереси. «Думаю, я не відкрию секрет, що наші порти на Чорному морі є предметом дуже серйозного інтересу. Якщо у вас є ілюзія, що група бандитів, 300 чоловік, приїхала і захопила адміністрацію порту – це суто дитячі витівки чи боротьба ВАСИЛЬЄВА (екс-керівник порту «Южний» – УНІАН) за керівництво, я думаю, ви в це теж не вірите, там серйозні економічні і політичні інтереси», - сказав він.

Й.ВІНСЬКІЙ додав, що такі моменти в портах виникають, оскільки Мінтранс наводить там порядок.

«Багато хто заробив тут гроші, а порти фактично знищувалися. Вони зараз намагаються змінити державний менеджмент на той, який працює проти держави, тому я впевнений, що тема «Южного» ще не знята», - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня 2007 року концерн «Укрморпорт» призначив в.о. начальника порту «Південний» Володимира ВАСИЛЬЄВА, який раніше працював на посаді заступника начальника порту із соціальному розвитку. Наказ про усунення з посади колишнього керівника підприємства Олександра ГОНЗИ, який обіймав посаду з вересня 2006 р., голова «Укрморпорта» підписав 7 вересня. У той же час, 22 серпня минулого року Президент Віктор ЮЩЕНКО видав Указ про скасування постанови Кабміну про створення державного концерну «Укрморпорт».

Наприкінці грудня 2007 р. міністр транспорту Й.ВІНСЬКИЙ звільнив В.ВАСИЛЬЄВА і призначив в.о. начальника порту Ю.КРУКА. У квітні 2008 р. за підсумками галузевого конкурсу начальником порту був призначений Ю.КРУК.

Увечері 25 квітня було здійснено силове захоплення порту «Южний» великою групою невідомих молодих людей, у складі яких був В.ВАСИЛЬЄВ, і зайнятий кабінет начальника порту Ю.КРУКА. Загарбники пред`явили рішення Ворошиловського райсуду міста Донецька, згідно з яким начальником порту визнавався В.ВАСИЛЬЄВ. Через захоплення будинку управління порту, співробітники всіх відділів і служб, відповідно до наказу начальника підприємства Ю.КРУКА, працювали останні дні в управлінні завантажувально-розвантажувального району №2. Тут же тимчасово розміщувався управлінський апарат порту «Южний». У ніч з 6 на 7 травня бійці спецпідрозділу «Беркут» УМВС України в Одеській області звільнили управління порту «Южний» від осіб, які захопили будівлю.