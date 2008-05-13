Петьовка: Луценко не має права ставити умови відставки Балоги

Народний депутат (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) Василь ПЕТЬОВКА вважає, що міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не мав права робити заяву про зупинення ініціативи БЮТ щодо внесення змін до Конституції в обмін на відставку Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента.

Про це він сказав в інтерв’ю сайту “ГАРТ”.

«Ю.ЛУЦЕНКО врешті-решт повинен зайнятися реалізацією того, що він декларував під час передвиборчої кампанії», – сказав В.ПЕТЬОВКА.

Він запевняє, що натомість міністр переймається відстоюванням інтересів лише «партнерів» по коаліції.

«Краще б міністр опікувався проблемами свого відомства. Його справа – це боротьба із злочинністю», – наголосив В.ПЕТЬОВКА.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня лідер “Народної самооборони”, міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, що в обмін на звільнення В.БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента України БЮТ міг би зупинити свої конституційні ініціативи.

"Найлегший варіант – зняття БАЛОГИ, ціною чого, з моєї точки зору, повинно бути досягнення угоди з БЮТ про пониження конституційних ініціатив з їхнього боку до узгодження позицій із НУ-НС”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що сьогодні в країні фактично відбувається двовладдя. “Зняття В.БАЛОГИ може вирішити це питання, і уряд займеться своїм, а політики у парламенті займуться узгодженим варіантом Конституції”, - сказав він.

Водночас він зауважив, що “Народна самооборона” наполягає на збереженні президентсько-парламентської форми правління в Україні.