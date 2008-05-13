Омельченко розкаже, чого чекати від позачергових виборів мера

14 травня о 15:30 в інформаційному агентстві РБК (вулиця Грушевського, 10) відбудеться прес-конференція Олександра Омельченка, екс-мера Києва, кандидата на посаду столичного міського голови, Лідера Блоку свого імені. На тему: «Що чекати киянам від позачергових виборів на пост міського глави».

"На крісло мєра Києва претендує майже сотня кондидатів. У кожного з них є своя програма. Безумовно, кожна програма хороша по-своєму. Метро на Теремки і Троєщину, вирішення проблеми пробок в столиці, турбота про малозабезпечених, нові школи і поліклініки – на жаль, абсолютна більшість кандидатів не здатна справитися з цією непосильною ношею", - стверджують у блоці Олександра Омельченка. "Щоб був ефект від цих обіцянок, їх треба об`єднати", і Омельченко обіцяє виконати ці програми як мер з 10-річним стажем і колосальним досвідом в управлінні мегаполісом. "При ньому створені десятки і сотні споруд, без яких вже неможливо представити Київ. Це Михайлівський Золотоверхий Собор, Маріїнський парк, Бессарабській квартал".

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