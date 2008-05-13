В НУ-НС заявляють, що БЮТ штучно провокує протистояння

Блок Юлії Тимошенко штучно провокує протистояння у демократичній коаліції.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві політичної ради блоку “Наша Україна – Народна самооборона».

“Блок НУ-НС стурбований безпрецедентними подіями у Верховній Раді України. Одна з двох фракцій правлячої більшості, а саме фракція БЮТ, заблокувала роботу парламенту. Таким чином ми є свідками унікального факту, коли роботу парламенту блокує не опозиційна, а правляча фракція, яка у складі коаліції несе відповідальність за стан і наслідки законодавчого процесу”, йдеться у заяві.

Члени політради НУ-НС вважають, що БЮТ вигадує різні приводу для зриву роботи Верховної Ради. “За останньою версією, озвученою вже після блокування трибуни, БЮТ вимагає розгляду законопроектів, спрямованих на боротьбу з інфляцією. При цьому для нас залишається загадкою, хто ж саме виступає проти розгляду цих законопроектів”, - зазначається у документі.

“Це дивне грюкання в відчинені двері ще раз засвідчує, що наші партнери по коаліції, на жаль, штучно провокують протистояння навіть там, де для нього немає жодних підстав”, - переконані в НУ-НС.

Члени блоку констатують, що внаслідок блокади трибуни фракцією БЮТ було зірвано виступ Президента України зі щорічним Посланням до Верховної Ради, який є конституційним обов’язком глави держави.

“На нашу думку, є дві реальних причини таких дій. По-перше, нездатність фінансово-економічного блоку уряду впоратися з інфляційними явищами, а по-друге – кулуарна змова БЮТ з Партією регіонів з метою внести до Конституції України зміни, які не лише передадуть всю владу в країні нестабільній Верховній Раді, але й поставлять під загрозу саме існування незалежної і цілісної Української держави”, - переконані в НУ-НС.

Також «Наша Україна – Народна самооборона» вважає необгрунтованими спроби БЮТ перекласти відповідальність за інфляцію на Президента, голів місцевих адміністрацій і навіть загадкові міжнародні фінансові центри.

“Економічні проблеми не вирішуються шляхом блокування трибуни, створення конфліктів та перекладання проблем на інших. Для розв’язання цих проблем потрібна злагоджена командна робота і здійснення реформ, передбачених коаліційною угодою. При цьому претензії прем’єр-міністра до глави Секретаріату Президента не повинні бути приводом для розвалу демократичної коаліції”, - переконанні члени НУ-НС.

В заяві також зазначається, що спричинене невиваженими діями БЮТ протистояння послаблює позиції України на міжнародній арені, підриває її авторитет у світі і перешкоджає реалізації стратегічного курсу на європейську інтеграцію.

“Ми запевняємо український народ, що і надалі докладемо всіх зусиль для збереження демократичної коаліції та стабільності в Україні. Звертаємося до наших партнерів по коаліції із закликом так само працювати для цієї мети. Іншого шляху для відповідальних політиків не існує”, - наголошується в документі.