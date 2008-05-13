Тимошенко обіцяла підтримати Ющенка на президентських виборах...

Тимошенко попередила Ющенка, що перестане бути його партнером, якщо робота кабміну блокуватиметься й надалі

Київ. 13 травня. УНІАН. Лідер виборчого списку БЮТ до Київради Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що сьогодні попередила Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що в разі продовження блокування роботи уряду з боку Секретаріату Президента вона перестане бути його партнером.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на зустрічі з виборцями Подільського району столиці.

«Я сьогодні вперше за останні 4 місяці попередила Президента, що якщо так триватиме, я йому – не партнер і не союзник. Тому що ганьбити й принижувати власну країну, економічно знищувати країну – це не методи боротьби за наступні президентські вибори» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що при формуванні коаліції демократичних сил у парламенті після виборів 2007 року, вона пообіцяла В.ЮЩЕНКУ, що за умови неперешкоджання роботі уряду, вона готова підтримати його кандидатуру на наступних президентських виборах. «Але зараз потрібно ставити питання жорстко», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона запевнила виборців у тому, що ніякого переформатування коаліції не буде. «Ніякого переформатування коаліції, щоб ми перейшли на іншу сторону й шукали щастя на тій стороні, яка пограбувала країну, – такого не буде», - підкреслила лідер БЮТ.

За її словами, заради цього фракція БЮТ за необхідності має намір використати такий інструмент, як блокування трибуни ВР.