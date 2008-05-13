Екс-мер Нью-Йорка обіцяє допомогти Кличку

Колишній мер Нью-Йорка Рудольф ДЖУЛІАНІ обіцяє допомогти кандидату на посаду Київського міського голови Віталію КЛИЧКУ розбудовувати Київ у разі його перемоги на виборах у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ДЖУЛІАНІ заявив сьогодні в Києві на презентації програми «Інвестиції в майбутнє».

«Я думаю, Віталій має скористатися своїм авторитетом за рахунок своїх заслуг у боксі… На цьому можна зіграти на користь Києва і всієї України. А я всіляко сприятиму йому в цьому», - сказав екс-мер Нью-Йорка.

На думку Р.ДЖУЛІАНІ, перше, що необхідно буде зробити В.КЛИЧКУ і його команді після перемоги на київських виборах, - почати активну боротьбу з корупцією.

«Якби я став мером Києва або Віталій, я б порадив йому видати декларацію «Ні корупції», - сказав Р.ДЖУЛІАНІ, додавши при цьому, що після поліпшення ситуації інвестиційний клімат в українській столиці стане сприятливим, і підприємці вкладатимуть гроші в економіку Києва.

Водночас екс-мер Нью-Йорка рекомендує В.КЛИЧКУ поступати так само, як і він свого часу, а саме всіляко рекламувати Київ, не забуваючи при цьому, що в Україні існує ще 4-5 міст з таким самим потенціалом, як і у Києва.

«Тому мер має рекламувати своє місто, щоб люди були зацікавлені в ньому», - зазначив Р.ДЖУЛІАНІ.

У контексті сказаного, він ще раз наголосив: «Все те, що я робив, як мер Нью-Йорка, я йому (В.КЛИЧКУ – УНІАН) порадив».

Р.ДЖУЛІАНІ в своєму виступі неодноразово наголошував, що для створення атмосфери сприяння інвестиціям у Києві необхідна стабільність. «Щоб люди (інвестори) були спокійні за свої інвестиції», - зазначив він.

У свою чергу, В.КЛИЧКО, виступаючи перед представниками українського політикуму, акцентував увагу на тому, що у разі обрання київським градоначальником, він використовуватиме передовий управлінський досвід керівників інших міст, зокрема великих американських і європейських.

«Я думаю, що той досвід, яким володіє Р.ДЖУЛІАНІ, він безцінний», - сказав В.КЛИЧКО.

Кажучи про свою участь у виборчій кампанії на пост Київського міського голови, В.КЛИЧКО зазначив, що у виборчій кампанії він використовує свій авторитет, напрацьований за довгі роки в спорті.

«І я впевнений, що нам вдасться зробити Київ центральним містом Європи», - наголосив В.КЛИЧКО.

Довідка УНІАН. Мер Нью-Йорка з 1994 по 2001 р. Р.ДЖУЛІАНІ погодився стати радником кандидата в мери Києва В.КЛИЧКА. Очікується, що Р.ДЖУЛІАНІ і його команда допоможуть В.КЛИЧКУ інноваційними технологіями у розв’язанні дорожньо-транспортних проблем, оновленні інженерних комунікацій, поліпшенні системи управління містом.

Р.ДЖУЛІАНІ є одним з найуспішніших мерів у США. Він має досвід упровадження курсу на стрімке економічне зростання Нью-Йорка і ефективного відновлення міста після терористичного нападу 11 вересня 2001 року.