Скільки коштує відпочинок на фестивалі КаZantip

15:38, 26 липня 2006
Політика
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Розцінки рейв-курорту

Фестиваль КаZantip, що проводиться з 1993 року, завжди був дорогим задоволенням, але цього року ціни стали просто зашкалювати. Газета "Сегодня" підбила деякі підсумки:

Витрати на тиждень

Якщо їжу привезти з дому і спати на пляжі1000 грн.

Якщо харчуватися на території фестивалю і знімати житло 5000 грн.

Відпочивати з наркотиками 5000 грн.

Відпочивати без наркотиків 3000 грн.

Ціни на танці і прохід

1 раз зайти на територію (у буденні дні)100 грн.

1 раз зайти на територію (у вихідні)200 грн.

Заходити безліч разів (протягом доби400 грн.

Туалет2 грн.

Житло в Поповці $10-100

Ціни на алкоголь і наркотики

Пиво Heineken 0,33 25 грн.

Вино (100 г) 30 грн.

Горілка (100 г)15 грн.

Марихуана 70 грн.

Екстазі200 грн.
 

За матеріалами газети "Сегодня"

 

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