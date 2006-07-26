Скільки коштує відпочинок на фестивалі КаZantip

Фестиваль КаZantip, що проводиться з 1993 року, завжди був дорогим задоволенням, але цього року ціни стали просто зашкалювати. Газета "Сегодня" підбила деякі підсумки:

Витрати на тиждень

Якщо їжу привезти з дому і спати на пляжі 1000 грн. Якщо харчуватися на території фестивалю і знімати житло 5000 грн. Відпочивати з наркотиками 5000 грн. Відпочивати без наркотиків 3000 грн.

Ціни на танці і прохід

1 раз зайти на територію (у буденні дні) 100 грн. 1 раз зайти на територію (у вихідні) 200 грн. Заходити безліч разів (протягом доби) 400 грн. Туалет 2 грн. Житло в Поповці $10-100

Ціни на алкоголь і наркотики

Пиво Heineken 0,33 25 грн. Вино (100 г) 30 грн. Горілка (100 г) 15 грн. Марихуана 70 грн. Екстазі 200 грн.

За матеріалами газети "Сегодня"