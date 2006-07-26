Скільки коштує відпочинок на фестивалі КаZantip
15:38, 26 липня 2006Політика
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Розцінки рейв-курорту
Фестиваль КаZantip, що проводиться з 1993 року, завжди був дорогим задоволенням, але цього року ціни стали просто зашкалювати. Газета "Сегодня" підбила деякі підсумки:
Витрати на тиждень
|Якщо їжу привезти з дому і спати на пляжі
|1000 грн.
|Якщо харчуватися на території фестивалю і знімати житло
|5000 грн.
|Відпочивати з наркотиками
|5000 грн.
|Відпочивати без наркотиків
|3000 грн.
Ціни на танці і прохід
|1 раз зайти на територію (у буденні дні)
|100 грн.
|1 раз зайти на територію (у вихідні)
|200 грн.
|Заходити безліч разів (протягом доби)
|400 грн.
|Туалет
|2 грн.
|Житло в Поповці
|$10-100
Ціни на алкоголь і наркотики
|Пиво Heineken 0,33
|25 грн.
|Вино (100 г)
|30 грн.
|Горілка (100 г)
|15 грн.
|Марихуана
|70 грн.
|Екстазі
|200 грн.
За матеріалами газети "Сегодня"
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