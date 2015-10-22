Раді пропонують дозволити знімати з будь-яких виборів кандидатів, викритих у підкупі

Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко зареєстрував у Верховній Раді відповідний проект закону №3352, текст якого доступний на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується встановити, що Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата на посаду президента у разі, зокрема, встановлення судом у порядку, встановленому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом на пост Президента України, його довіреною особою, посадовою особою партії, яка висунула кандидата, а також на прохання кандидата або за дорученням кандидата або партії, яка його висунула, іншою особою.

Читайте такожМайже 75% українців не мають наміру продавати свій голос на майбутніх виборах - опитування

При цьому виключається положення про те, що ЦВК оголошує попередження кандидату на пост президента та партії, яка його висунула, у разі встановлення судом відповідного факту.

У законі "Про вибори народних депутатів України" пропонується виключити положення, відповідно до якого попередження ЦВК партії або окремому кандидату у депутати оголошується у разі встановлення судом при розгляді виборчого спору факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом у депутати, партією, яка висунула кандидатів у депутати, представником партії, уповноваженою особою партії чи посадовою особою партії, довіреною особою кандидата у депутати, а також іншою особою за дорученням кандидата у депутати або партії-суб'єкта виборчого процесу.

Читайте такожПідкуп виборців, джинса та агітація обійшлися партіям у 2 мільярди гривень - експерти

Також пропонується встановити, що ЦВК приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати в разі, зокрема, встановлення судом при розгляді виборчого спору відповідного факту.

Крім того, в законі про місцеві вибори пропонується встановити, що територіальна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости у разі, зокрема, встановлення судом при розгляді виборчого спору факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, їх довіреними особами, політичною партією, місцеві організації яких є суб'єктами виборчого процесу, місцевими організаціями партій та їх уповноваженими особами.

Також пропонується встановити, що у разі встановлення судом факту підкупу ТВК скасовує рішення в частині реєстрації в багатомандатному виборчому окрузі окремого кандидата в депутати, включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, з виключенням його з виборчого списку.

Читайте такожКиївська влада підкуповує виборців, використовуючи "сітки" Черновецького – УКРОП