У Дніпропетровську "Опоблок" звинувачують у підготовці до фальсифікації виборів

Системні випадки фальсифікації документів Центральною виборчою комісією були виявлені представниками партії Всеукраїнське політичне об'єднання «Жінки за Майбутнє», політичної партії «Нова Політика» та ВО «Батьківщина».

Про це йдеться у заявах про вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих суб'єктами виборчого процесу у Головне слідче Управління МВС України.

Зокрема, в заяві об'єднання «Жінки за Майбутнє» зазначено, що член Дніпропетровської ТВК Валентина Панкулич була включена Центрвиборчкомом до складу міської комісії на підставі подання, яке насправді ніколи не оформлялося і не подавалося Дніпропетровською міською організацією об'єднання «Жінки за Майбутнє».

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Дані про фальсифікації документів ЦВК включені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, політична партія «Нова Політика» також звернулася у правоохоронні органи з аналогічною заявою про підробку документів у ЦВК, а голова політсили Володимир Семиноженко надіслав до ЦВК повідомлення про те, що очолювана ним партія не подавала і не затверджувала печаткою подання про включення до складу Дніпропетровської ТВК Максима Шевченка.

Водночас, на думку політолога, за спробами сфальсифікувати вибори у Дніпропетровську стоїть «Опозиційний блок».

«Махінації і фальсифікації, а також іншого роду електоральні шахрайства на Дніпропетровщині були цілком очікуваними! Це один з останніх бастіонів Опозиційного блоку, який буде робити все, щоб будь-якою ціною вирвати перемогу на виборах міського голови. Тому не відкидаю, що за останніми скандалами довкола ТВК може стояти Опозиційний блок, принаймні, сліди його там вже точно є! Для того, щоб область і сам Дніпропетровськ отримав легітимну місцеву владу, треба зробити все, щоб виключити будь-які сумнівні і явні форми електоральних фальсифікацій і маніпуляцій», - заявив політолог Вадим Карасьов.

Як повідомлялося раніше, фракція ВО «Батьківщина» вимагає від МВС негайно відреагувати на грубі порушення під час підготовки до виборів у Дніпропетровську і відкрити кримінальні справи за фактом підробки виборчих документів.