Палиця закликав владу не поводитися, як Партія регіонів

«Сьогодні вони мають можливість вступати тільки в дві партії: «Солідарність» і «Наш Край», – сказав Ігор Палиця в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Він заявив, що такого тиску на бюджетників він давно не бачив і закликав владу не поводитись як її попередники з Партії регіонів.

Палиця пояснив включення адмінресурсу і тиск правоохоронних органів тим, що люди від зневіри у владі йдуть в інші партії.

Він також розповів, що партія «Наш край» (кістяком якої стали відомі мери-господарники. – Ред.) також формувалася під тиском і є проектом Банкової. «Мера Ізмаїла Абрамченка, який йшов весь час від «Сильної України», викликає Ковальчук в Адміністрацію Президента і каже: або ти сядеш за сепаратизм, або підеш балотуватись від «БПП-Солідарність». І він пішов. Мера Одеси Труханова викликали в АП, два місяці вмовляли йти від «Нашого краю», – зазначив Палиця.

Крім того, він розповів, що партія «Наш край» була заснована «регіоналами» і від початку свого існування була сепаратистським проектом.

«Наш край» народився на Бессарабії, яку сьогодні пан Саакашвілі називає найнебезпечнішим місцем в Україні, де може бути сепаратизм. Очолював і створював цю партію Антон Кіссе, разом з Юрієм Іванющенком (він же Юра Єнакієвський). І поки я був головою Одеської ОДА, мені СБУ раз на тиждень писала: пане губернатор, ви нічого не робите, не боретесь з сепаратизмом. Кіссе – це сепаратист, а гроші Єнакієвського. А сьогодні «Наш край» вже повністю під контролем Адміністрацї Президента і Віталія Ковальчука», – сказав Палиця.