Яценюк: позиція уряду - замінити всі 9 тисяч суддів

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в рамках роботи українсько-німецького ділового форуму.

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Він повідомив, що кадрова заміна суддівського корпусу передбачає звільнення 9 тис. діючих суддів.

"Питання боротьби з корупцією лежить в наявності жорсткої політичної волі президента, уряду і парламенту. Треба провести судову реформу. І коли я кажу про судову реформу - це не провести технічний ремонт. Позиція уряду - в необхідності заміни всіх 9 тис. українських корумпованих суддів", - сказав Яценюк, додавши, що влада України єдина в бажанні провести "найбільш радикальну судову реформу".

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Раніше міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що Кабінет міністрів затвердив принципи судової реформи, що включають повну кадрову заміну суддівського корпусу та спрощення системи судів. За його словами, ключовий принцип судової реформи - перезавантаження персонального складу суддів, який формувався протягом останніх 20 років не за принципом прозорості та транспарентності, а зовсім за іншими принципами, що стало причиною величезної корупційної складової.