Активісти вимагали біля ЦВК припинити порушення на виборах в Дніпропетровську

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу виступили із заявою від партії "УКРОП", в якій закликають звернути увагу на численні порушення, виявлені в ході підготовки до голосування 25 жовтня в Дніпропетровську, серед яких незаконне переміщення міської виборчої комісії з будівлі міськради в будівлю обласної ради, непрозорість у призначенні керівного складу районних територіальних виборчих комісій, використання адмінресурсу при формуванні виборчих округів, необґрунтовані відмови у реєстрації кандидатів партії і спостерігачів, неналежне ведення протоколів засідання комісії".

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"Сьогодні в Дніпропетровську здійснюється повна підтасовка, послідовна фальсифікація і зрив виборів, причому це все спрямовано на користь реваншу "регіоналів", яким сьогодні допомагає влада", - заявив лідер "УКРОПу", кандидат у мери Києва Геннадій Корбан.

"Ми вимагаємо відставки голови ЦВК Охендовського, ми вимагаємо негайного втручання президента для того, щоб знизити напруженість, яка склалася в Дніпропетровську навколо місцевих виборів", - додав Корбан.