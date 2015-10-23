Венеціанська комісія підтвердила право України провести повне оновлення суддів

Венеціанська комісія дала позитивні висновки розробленим змінам до Конституції України, які забезпечать реформу судової системи та повне перезавантаження усіх суддів. Про це сьогодні після засідання Венеціанської комісії повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

Венеційська комісія постановила, що повне оновлення судової системи можливе лише у виключному випадку через затвердження змін до основного закону країни. Разом з тим експерти ВК застерегли від миттєвого звільнення всіх суддів.

Призначення суддів через публічні конкурси не буде суперечити основним стандартам Європейського Союзу. При цьому, в разі створення нової структури судів, доступ до суддівської системи повинні мати як старі судді, так і ті, хто раніше не працювали в системі. Вони на рівних умовах під час відкритого конкурсу будуть визначатися, хто переможе і займе посаду судді.

«У своєму висновку ВК зазначила, що під час реорганізації судової системи і створення нової моделі судової системи держава має право здійснити перенабір суддів. Діючі судді мають право прийняти участь у цьому процесі, але фактично через цей перенабір відкривається можливість до оновлення судової системи», - зазначив очільник Мін’юсту.

За його словами, практика Венеціанської комісії завжди полягала у максимальному захисті судового імунітету і неможливості звільнення суддів. Нині ж вони змінили свою практику, розуміючи ту ситуацію, в якій опинилася наша країна, а також те, що без радикальних змін і оновлення судової системи про інші реформи можна навіть не говорити.

Міністр юстиції також повідомив, що експерти комісії закликали забезпечити доступ громадян до судів.

«Спеціалізовані суди ускладнюють доступ людини до правосуддя, коли громадянин має пройти кілька ланок оскарження для того, щоб отримати остаточне рішення суду. Позиція Венеціанської комісії полягала в тому, що Україна має спростити систему судову і прибрати дуалізм касаційних інстанцій, якими у нас є і Верховний суд і спеціалізовані суди», - поінформував присутніх Павло Петренко.

Третьою позицією Венеціанської комісії стала необхідність прибирання політичних впливів з боку інших гілок влади на кар’єру судді.

«Ніхто, ні парламент, ні президент не мають впливати на кар’єру, на призначення, на звільнення суддів. Це робитиме незалежний орган, який в своїй більшості складатиметься з самих суддів», - зауважив Міністр юстиції.

При цьому він наголосив, що позитивні висновки експертів Венеціанської комісії стали можливими в тому числі і завдяки консолідованій позиції щодо запропонованих змін сіх гілок української влади.

«Зараз завдання Конституційної комісії і її складу, до якого входять всі політичні партії, представлені в парламентській коаліції, сформувати консолідований пакет змін», - зазначив Павло Петренко.

Міністр юстиції нагадав, що уряд сформував концепцію судової реформи, яку направив Конституційній комісії, і фактично всі положення цієї концепції отримали схвалення ВК.