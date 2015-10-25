У Котовську і Затоці на Одещині вибори можуть визнати недійсними

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Одеської обласної організації «Комітет виборців України» Анатолій Бойко.

Він зазначив, що найбільш складна ситуація у Затоці Білгород-Дністровського району області, де дислокується тільки 1 виборча дільниця, але проходять вибори по 12 виборчих округах до Затоківської селищної ради і мера. Бойко нагадав, що суд визнав неправомірним реєстрацію одного з кандидатів до селищної ради через нібито непогашену судимість.

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«Сьогодні вранці виявилося, що це рішення неправомірне ... Тут інтрига в тому, що штамп «вибув» проставлено лише з виборів кандидата одного з округів - під питанням вибори тільки одного депутата. Здавалося б, проблем, як таких, немає», - сказав Бойко. Він пояснив, що пізніше по одному округу можна провести додаткові вибори. Але справа в тому, що «дільниця одна, а суди у нас специфічні», і під загрозою можуть опинитися вибори до Затоківської селищної ради в цілому. Бойко підкреслив, що у Затоці аналогічна ситуація (включаючи суди і штамп «вибув») була на виборах у 2010 році. Тоді через одного кандидата скасували вибори у Затоці. Тільки через півроку питання вирішилося - вибори визнали правомірними.

За словами Бойка, щодо Котовська є інформація, що там нібито додрукували додатковий тираж бюлетенів. Це перевіряється.

«Але вже достеменно відомо, що там неправильно пропечатали в бюлетенях номери виборчих дільниць - не вистачає двох останніх цифр, які проставлятимуть спеціальним штампом», - зазначив Бойко. Він пояснив, що ситуація дуже складна, тому що формально в Котовську бюлетені «невстановленого зразка».

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Одеський окружний адміністративний суд зобов'язав виборчу комісію скасувати реєстрацію кандидата в депутати Затоцької селищної ради Олексія Донкоглова у зв'язку з його непогашеною судимістю.

У ніч на 25 жовтня були проштамповані всі бюлетені штампом «вибув». Однак, як повідомила голова Білгород-Дністровської міської виборчої комісії Тетяна Рачицька, вранці 25 жовтня Одеський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляцію кандидата.

«Суд постановив скасувати наше рішення про скасування його реєстрації. Ми вже проштампували бюлетені. Що тепер робити, ми не знаємо, чекаємо на роз'яснення ЦВК», - сказала Рачицька.