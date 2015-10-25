До міліції надійшло понад 300 повідомлень про порушення під час місцевих виборів

Про це повідомляє оперативний штаб Міністерства внутрішніх справ України.

Так, зареєстровано 36 фактів підкупу виборців (в Закарпатській області та в Києві по 8, в Полтавській – 6, в Донецькій, Одеській та Чернігівській по 2, в Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській, Черкаській областях – по 1).

Станом на 13.00 працює 10 тис. 642 територіальні виборчі комісії та 29 тис. 266 – дільничних.

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Не відкрилися 235 дільничних виборчих комісій в Донецькій області через помилки у виборчих бюлетенях та відмову ТВК у їх реєстрації, а саме:

- у м. Маріуполь – 205 ДВК (територіальна виборча комісія не прийняла бюлетені з типографії «Приазовский рабочий», як надруковані, на їх думку, незаконно);

- у Красноармійську – 30 ДВК (наявна постанова Донецького окружного адміністративного суду щодо незаконного виготовлення бюлетенів).

Також, за даними МВС, своєчасно, тобто о 08.00, не відкрилися 80 виборчих дільниць.

Крім того, тимчасово призупиняли роботу 5 дільничних комісій. Зокрема, у м. Сєверодонецьк на Луганщині ДВК № 441162 призупиняла роботу у зв’язку з виявленням неопечатаної скриньки для голосування. Крім того, вибори там відбуваються лише на посаду мера, бюлетені кандидатів до міськради передруковують, йдеться в повідомленні.

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В Одеській області призупиняли роботу 2 ДВК: у місті Рені ДВК № 510711 – для перерахування бюлетенів у зв’язку з підозрою пошкодження печатки на сейфі; в Одесі ДВК № 511333 – у зв’язку з виявленням відсутності списку виборців відкрилась о 10.20.

Також у Харкові ДВК № 631594 у зв’язку з виявленням відсутності печатки в голови комісії відкрилась о 11.40. Крім того, у місті Мена Чернігівської області ДВК № 740413 у зв’язку з непідписанням членами комісій акту прийому бюлетенів відкрилась о 11.40 (змінили голову комісії), інформує МВС.