До міліції надійшло понад 300 повідомлень про порушення під час місцевих виборів
Станом на 13.00 в органи внутрішніх справ надійшло 342 повідомлення про порушення під час виборчого процесу.
Про це повідомляє оперативний штаб Міністерства внутрішніх справ України.
Так, зареєстровано 36 фактів підкупу виборців (в Закарпатській області та в Києві по 8, в Полтавській – 6, в Донецькій, Одеській та Чернігівській по 2, в Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській, Черкаській областях – по 1).
Станом на 13.00 працює 10 тис. 642 територіальні виборчі комісії та 29 тис. 266 – дільничних.
Читайте такожУ Києві до координаційного центру та міліції на 12:00 надійшло 93 повідомлення про порушення
Не відкрилися 235 дільничних виборчих комісій в Донецькій області через помилки у виборчих бюлетенях та відмову ТВК у їх реєстрації, а саме:
- у м. Маріуполь – 205 ДВК (територіальна виборча комісія не прийняла бюлетені з типографії «Приазовский рабочий», як надруковані, на їх думку, незаконно);
- у Красноармійську – 30 ДВК (наявна постанова Донецького окружного адміністративного суду щодо незаконного виготовлення бюлетенів).
Також, за даними МВС, своєчасно, тобто о 08.00, не відкрилися 80 виборчих дільниць.
Крім того, тимчасово призупиняли роботу 5 дільничних комісій. Зокрема, у м. Сєверодонецьк на Луганщині ДВК № 441162 призупиняла роботу у зв’язку з виявленням неопечатаної скриньки для голосування. Крім того, вибори там відбуваються лише на посаду мера, бюлетені кандидатів до міськради передруковують, йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Волинській області в ряді дільниць зафіксовано агітматеріали та "чорний піар" – спостерігачі
В Одеській області призупиняли роботу 2 ДВК: у місті Рені ДВК № 510711 – для перерахування бюлетенів у зв’язку з підозрою пошкодження печатки на сейфі; в Одесі ДВК № 511333 – у зв’язку з виявленням відсутності списку виборців відкрилась о 10.20.
Також у Харкові ДВК № 631594 у зв’язку з виявленням відсутності печатки в голови комісії відкрилась о 11.40. Крім того, у місті Мена Чернігівської області ДВК № 740413 у зв’язку з непідписанням членами комісій акту прийому бюлетенів відкрилась о 11.40 (змінили голову комісії), інформує МВС.