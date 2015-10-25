У Рівненській області 80-річна пенсіонерка померла в кабінці для голосування

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області Інна Березовська, це сталося о 13-й годині в селі Пляшівка Радивилівського району. На виборчій дільниці раптово померла 80-річна жителька села Коритне.

За словами Березовської, на дільницю пенсіонерка прийшла без супроводу рідних. Отримавши бюлетені, зайшла до кабінки, однак проголосувати не встигла. За попередньою інформацією, вона хворіла на гіпертонію та мала проблеми із серцем.

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Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, сказала Березовська.

Як повідомляв УНІАН, смерть на виборчій дільниці зафіксована також у Київській області. В селі Оране Іванківського району сьогодні вранці померла 63-річна мешканка. «Жінка встигла проголосувати, після чого їй стало зле. Лікарі «швидкої допомоги», які приїхали на виклик, констатували смерть жінки», - поінформували в міліції.