ЦВК зобов'язала виборчком Красноармійська негайно провести вибори

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ухвалено на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

За відповідну постанову проголосували 12 членів ЦВК, 1 - утримався.

Читайте такожВиборчі дільниці у Красноармійську та Маріуполі не відкрились

Своєю постановою ЦВК скасувала рішення Красноармійської міської виборчої комісії від 25 жовтня "Щодо можливості використання виготовлених ФОП Городецька виборчих бюлетенів для голосування" в частині непередачі отриманих ТВК виборчих бюлетенів ДВК і визнання їх такими, що не можуть бути використані.

ЦВК також зобов'язала Донецьку військово-цивільну адміністрацію, Красноармійську міськраду та Красноармійську міську виборчу комісію повідомити мешканців міста щодо можливості реалізувати своє виборче право на місцевих виборах.

Своєю постановою ЦВК також звернула увагу Красноармійської міської виборчої комісії та відповідних ДВК на необхідність неухильно дотримуватись вимог виборчого законодавства та забезпечення реалізації виборчих прав суб'єктів виборчого процесу, за перешкоджання яких встановлено кримінальну відповідальність.

Як повідомлялося, виборчі дільниці в Красноармійську не відкрилися. Територіальна виборча комісія прийняла рішення, що місцеві вибори в Красноармійську не відбудуться у зв'язку з неможливістю використовувати бюлетені, які виготовлені на ФОП Городецька.

Красноармійська міська виборча комісія вирішила не передавати бюлетені на виборчі дільниці і визнати їх такими, з використанням яких не може проводитися голосування на виборах депутатів Красноармійської міської ради, так і міського голови.

Водночас голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський заявив, що немає ніяких підстав для того, щоб не передавати надруковані виборчі бюлетені виборчим комісіям у Красноармійську упродовж сьогоднішнього дня.

“Там немає жодних перешкод для передачі виборчих бюлетенів. Рішення суду, яке члени комісії взяли у якості обгрунтування непередачі бюлетенів, не набуло чинності. Його буде оскаржено, і я впевнений, що сьогодні воно буде відмінено судом вищої інстанції”, - зазначив Охендовський.

У ніч на 25 жовтня Донецький обласний адміністративний суд, який зараз знаходиться в Слов'янську, визнав недійсним рішення Красноармійської міської територіальної виборчої комісії про вибір друкарні в Краматорську для друку бюлетенів.