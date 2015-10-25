У Сватовому Луганської області вибори до міськради визнали недійсними

16:49, 25 жовтня 2015
Політика
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Сватівська міська виборча комісія визнала вибори до Сватівської міської ради недійсними. 

Голосование, выборы / Фото УНИАН

Про повідомили  у прес-службі "ОПОРИ".

"25 червня о 15 годині Сватівська міська виборча комісія на своєму засіданні визнала вибори до Сватівської міської ради недійсними та встановила, що помилки при друку бюлетеней  були зроблені з вини членів місцевої  виборчої комісії", - йдеться у повідомленні. 

Водночас на виборчих дільницях триває голосування, під час якого виборцям видають бюлетені на виборах до Сватівської міської ради.

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При цьому раніше  у Комітеті виборців України заявили, що Сватівська міська виборча комісія при затвердженні тексту виборчих бюлетенів припустилася грубої помилки. Тому у місцевих організацій партій є всі підстави оскаржувати результати виборів, оскільки було грубо порушено виборче законодавство.

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Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on 25 октября 2015 г.
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