У Полтаві членам ДВК погрожували розправою над рідними через смс (фото)

Про це повідомили у прес-службі Громадянської мережі "ОПОРА".

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Так, голова виборчої дільничої комісії №531223 та інші члени комісії отримали смс-повідомлення на особисті телефони із текстом: «Собираешься нарушить закон? Помни о здоровье своих близких».

У зв’язку із цим була викликана міліція. Наразі правоохоронні органи встановлюють винних осіб.