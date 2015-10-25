У Полтаві членам ДВК погрожували розправою над рідними через смс (фото)
18:51, 25 жовтня 2015Політика
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Невідомі відправили смс-повідомлення усім членам виборчої комісії з погрозами.
Членам ДВК надійшли погрози / Фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі Громадянської мережі "ОПОРА".
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Так, голова виборчої дільничої комісії №531223 та інші члени комісії отримали смс-повідомлення на особисті телефони із текстом: «Собираешься нарушить закон? Помни о здоровье своих близких».
oporaua.org
У зв’язку із цим була викликана міліція. Наразі правоохоронні органи встановлюють винних осіб.
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