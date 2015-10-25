ОПОРА зафіксувала понад тисячу порушень на момент закриття дільниць

Про це йдеться у відповідному повідомленні організації.

«1052 порушення зафіксувала ОПОРА до моменту закриття дільниць. Спостереження триває», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні о 20.00 в Україні завершилося голосування на місцевих виборах.

У день голосування до МВС надійшло 470 повідомлень про порушення під час виборів, 54 із яких – про підкуп. За 5 фактами порушень на виборах відкрито кримінальні провадження.

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Як повідомляв УНІАН, правоохоронці розпочали перевірку бездіяльності Маріупольської міської виборчої комісії.