На виборах мера Запоріжжя лідирує самовисуванець Буряк - екзит-пол Інституту Горшеніна

Про це йдеться в оприлюднених Інститутом Горшеніна результатах проведеного exit-poll.

Друге місце, за результатами exit-poll, у кандидата від об'єднання «Блоку Петра Порошенка» Миколи Фролова, за якого проголосували 14,6% виборців, третє місце - у кандидата від партії «УКРОП» Ярослава Гришина (13,2%). За чинного мера Запоріжжя Олександра Сіна віддали свої голоси 7,6% запорожців.

Також за партію «Опозиційний блок» на виборах до Запорізької міської ради проголосували - 26,8%, за «УКРОП» - 12%, за БПП – 11,1%, за «Самопоміч» - 9,1%, за «Нову політику» – 8,8%, за «Батьківщину» – 7%, за «Наш край» – 6,8%, за партію «Свобода» - 4,3%, за Радикальну партію Олега Ляшка – 3,6%.

У ході опитування Інститутом Горшеніна було опитано 7 834 запорожця, похибка опитування - 1,1%.

Как повідомляв УНІАН, на виборах мера Харкова перемагає Геннадій Кернес.