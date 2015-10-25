Місцеві вибори-2015 в Україні: результати екзит-полів (інфографіка)

Вибори у Києві

Згідно з даними exit-poll, проведеними «Соціальним моніторингом» на замовлення Комітету виборців України (КВУ), на виборах до Київради перемагає "БПП Солідарність" з 28,3%, у "Самопомочі" 10,3%, у ВО «Батьківщина» 10,1%, у ВО «Свобода» 9,7%, у партії «Єдність» - 8,5%.

Крім того, за даними КВУ, на виборах мера Києва Кличко отримав 40,4% голосів виборців, на другому місці Бондаренко з 8,7%. На третьому місці Олександр Омельченко («Єдність») – 8,1%. У представника «Самопомочі» Сергія Гусовського – 8%, у члена ВО «Свобода» Олександра Мирного 5%, у Сергія Думчева (партія «Рух за реформи») – 4,1%, у Василя Гацька («Демократичний альянс») – 3,3%, у лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана – 2,4%.

Студія Савіка Шустера оголосила свої екзит-поли щодо виборів мера Києва: чинний градоначальник Віталій Кличко набирає 38,4%, його суперник від Самопомочі Гусовський 9,2%, у Борислава Берези 8,5%, далі йде Володимир Бондаренко 8% та Олег Мирний з 6,6%.

Вибори у Дніпропетровську

Згідно з даними екзит-полу SOCIS, у Дніпропетровську на місцевих виборах лідирує партія "УКРОП" з 31,7% голосів виборців.

Крім того, лідером у списку кандидатів на посаду мера Дніпропетровська став Борис Філатов від "УКРОПу" з 39,1% голосів, на другому місці - Олександр Вілкул від "Опозиційного блоку". Голову всеукраїнської громадської організації «Громадська сила» Загіда Краснова підтримали 11,9% виборців, члена «Блоку Петра Порошенка» Максима Курячого – 5,8%, представника ВО «Батьківщина» Олексія Чеберду – 2,5%.

Студія Савіка Шустера оголосила результати своїз екзит-полів: за Бориса Філатова проголосували 41,6 % виборців, за представника Опоблоку - Вілкула 32%, за Краснова віддали голоси 11 %, Курячий набрав 5,8 %, а Чеберда 2,2%.

Вибори у Харкові

Проведений Комітетом виборців України екзит-пол засвідчує, що кандидат від партії "Відродження", чинний мер Геннадій Кернес, набрав 59,3%, на другому місці кандидат від партії "Самопоміч" Тарас Сітенко – 16,4%, на третьому самовисуванець Юрій Сапронов – 6,3%, на четвертому – кандидат від "Волонтерської партії" Ігор Балута – 5,3%, на п’ятому – кандидат від БПП Олександр Давтян – 4,5%.

За партію "Відродження" на виборах до Харківської міськради проголосували 51,3%, за Об’єднання "Самопоміч" – 16,4%, за "Солідарність" – 6,9%, "Наш край" – 4,5%, ВО "Батьківщина" – 3,4%.

За даними екзитполу, проведеного групою «Взаємодія», у Харкові лідирує «Відродження» з 52% голосів, на другому місці «Самопоміч» із 14,6%, на третьому - «Блок Петра Порошенка-Солідарність» з 7,5%, 4,9% отримав «Наш Край».

На виборах мера лідирує Геннадій Кернес – 62%, Сітенко Тарас, «Самопоміч» - 15,8%, третій Ігор Райнін – 6,1%, представник "Блоку Петра Порошенка Солідарність" та самовисуванець мають по 5%.

Вибори у Львові

Згідно з даними екзит-полу Студії Савіка Шустера, на виборах мера Львова чинний мер Андрій Садовий набрав 48,6%, його суперник від Свободи - Кошулинський 14%, Гірняк 11,6%, Добродомов 10%, Юринець 4,6%.

Вибори в Одесі

На виборах мера Одеси екзит-пол Савіка Шустера показав такі результати: лідирує чинний мер Геннадій Труханов з 47,6%, за ним Саша Боровик з 30,8%, колишній мер Едуард Гурвіц 9,6%, Ківалов 3,7%, а Фабрикант 2,8%.

Вибори у Запоріжжі

За даними проведеного Інститутом Горшеніна екзит-полу, лідирує самовисуванець, головний інженер меткомбінату «Запоріжсталь» Володимир Буряк, який набирає 30,6% голосів виборців. Друге місце, за результатами exit-poll, у кандидата від об'єднання «Блоку Петра Порошенка» Миколи Фролова, за якого проголосували 14,6% виборців, третє місце - у кандидата від партії «УКРОП» Ярослава Гришина (13,2%). За чинного мера Запоріжжя Олександра Сіна віддали свої голоси 7,6% запорожців.

Також за партію «Опозиційний блок» на виборах до Запорізької міської ради проголосували - 26,8%, за «УКРОП» - 12%, за БПП – 11,1%, за «Самопоміч» - 9,1%, за «Нову політику» – 8,8%, за «Батьківщину» – 7%, за «Наш край» – 6,8%, за партію «Свобода» - 4,3%, за Радикальну партію Олега Ляшка – 3,6%.