Кандидат у мери від УКРОПу переміг на виборах у Жовтих Водах – паралельний підрахунок

Його відрив від найближчого конкурента Володимира Каніщева (32%) склав 3 тисячі 655 голосів, повідомили в штабі Дніпропетровської обласної організації УКРОПу, яка проводила паралельний підрахунок голосів.

Крім того, у трьох містах Дніпропетровщини кандидати від УКРОПу виходять у другий тур виборів мерів, повідомив народний депутат, член міжфракційного об'єднання «Укроп» Олександр Дубінін на своїй сторінці в Facebook.

«УКРОП в Дніпропетровській області продовжує дивувати Банкову. По Дніпропетровську на виборах мера лідирує Філатов. У Жовтих Водах перемагає наш Володимир Абрамов. У Дніпродзержинську Євген Найда, герой-атошник, за попередньою інформацією, виходить у другий тур. У Павлограді Євген Тєрєхов, також герой АТО, посідає друге місце. Усі потуги влади скомпрометувати партію УКРОП в Дніпропетровську провалилися. Дніпро – це Україна. Дніпро – це УКРОП», – написав Дубінін.

У свою чергу Володимир Абрамов зазначив, що радий бути частиною команди УКРОПу. «Команда УКРОПу – велика сила! Ми перемогли разом. І якщо УКРОП пройде в усі органи влади, то нам всім разом вдасться переламати ситуацію. Будемо працювати 24 години на добу», – сказав Абрамов.

За словами Абрамова, юриста за фахом, його першочерговими кроками на посаді мера міста стане реформа житлово-комунального господарства. Крім того, разом з УКРОПом він має намір добиватися реформування виконавчої влади, щоб вона «розвернулася обличчям до людей», а також раціонального використання коштів міського бюджету.