БДІПЛ/ОБСЄ: місцеві вибори в Україні відповідають демократичним стандартам
Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ/ОБСЄ) заявляє, що місцеві вибори в Україні відповідають демократичним стандартам, але необхідно вдосконалювати виборче законодавство.
Як передає кореспондент УНІАН, попередні висновки за результатами місцевих виборів в Україні представила глава місії БДІПЛ/ОБСЄ Тана де Зулуета.
Зокрема, вона зазначила, що місцеві вибори дуже важливі і в деякому сенсі є тестом для підтримки позитивних стандартів, які були досягнуті під час попередніх президентських та парламентських виборів у 2014 році.
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"У цьому відношенні можна сказати, спираючись на наше спостереження, що вибори були добре організовані і в цілому виборча кампанія продемонструвала відданість демократичним процесам", - сказала де Зулуета.
Також вона звернула увагу на складності в існуючому виборчому законодавстві і на домінування у виборчому процесі потужних груп, які мали більше можливостей проводити рекламну кампанію.
"Це підкреслює необхідність подальшого вдосконалення процесу виборів", - зазначила глава місії.
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