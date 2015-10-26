БДІПЛ/ОБСЄ: місцеві вибори в Україні відповідають демократичним стандартам

Як передає кореспондент УНІАН, попередні висновки за результатами місцевих виборів в Україні представила глава місії БДІПЛ/ОБСЄ Тана де Зулуета.

Зокрема, вона зазначила, що місцеві вибори дуже важливі і в деякому сенсі є тестом для підтримки позитивних стандартів, які були досягнуті під час попередніх президентських та парламентських виборів у 2014 році.

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"У цьому відношенні можна сказати, спираючись на наше спостереження, що вибори були добре організовані і в цілому виборча кампанія продемонструвала відданість демократичним процесам", - сказала де Зулуета.

Також вона звернула увагу на складності в існуючому виборчому законодавстві і на домінування у виборчому процесі потужних груп, які мали більше можливостей проводити рекламну кампанію.

"Це підкреслює необхідність подальшого вдосконалення процесу виборів", - зазначила глава місії.

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