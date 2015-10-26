"Відродження" починає в Умані безстрокову акцію протесту через результати виборів

По це повідомив народний депутат України, лідер списку до Черкаської облради від партії "Відродження" Антон Яценко.

За його словами, мали місце численні порушення під час голосування на дому, та було зафіксовано значно меншу за середню по Україні кількість зіпсованих бюлетенів, що може свідчити про спроби маніпулювання бюлетенями.

"Мала кількість зіпсованих бюлетенів нарахована не тому, що уманчани не робили помилок при голосуванні, а тому, що зіпсовані бюлетені перекладали до стосів бюлетенів «за» потрібного кандидата. Нами також зафіксовано факти «вкидання» бюлетенів. У день виборів до Умані автобусами завозили «тітушок». Ми вважаємо, що вибори міського голови Умані шляхом таких маніпуляцій було сфальсифіковано. Адже, за попередніми підрахунками, нашого кандидата, Ірину Плетньову від провладного відділяє лише 133 голоси", - заявив нардеп.

Він також повідомив, що було викривлено і результати голосування за Партію «Відродження» до Уманської міської ради. "Де майже 10% голосів «відтягнув» мій «клон» також з прізвищем Яценко, якого зумисне виставила на вибори партія «Наш край», - додав Антон Яценко.

У зв'язку із цим партія "Відродження" вимагає здійснити перерахунок голосів, а наразі починає безстрокову акцію протесту.

"На місцевих виборах перемогли Ірина Плетньова та Партія «Відродження». Офіційні спостерігачі вже подали скарги до територіальної виборчої комісії та суду щодо порушення порядку підрахунку бюлетенів. Якщо ТВК не призначить перерахунок бюлетенів, ми звертатимемось до ЦВК, а також до суду. Зараз ми розпочинаємо безстрокову акцію протесту проти фальшування результатів виборів та розіб’ємо під ТВК наметове містечко, вимагаючи перерахунку голосів. Про час проведення акції уманчан буде повідомлено додатково", - заявив Антон Яценко.