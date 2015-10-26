Спостерігачі ОПОРИ зафіксували 1128 порушень на місцевих виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила координатор ОПОРИ Ольга Айвазовська.

"Станом на 26 жовтня спостерігачами ОПОРИ за весь період виборчої кампанії зареєстровано 1128 порушень різного характеру. На першому місці - незаконна агітація та порушення принципу фінансування виборчого процесу. Таких інцидентів зафіксовано 557. На другому місці - підкуп виборців - 290 фактів. Частина з них передана в правоохоронні органи", - сказала Айвазовська.

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За її словами, на третьому місці - порушення виборчих процедур виборчими комісіями, зокрема такі, що вплинули на результат виборів. Таких фактів було зареєстровано 136.

Також ОПОРА зафіксувала силові протистояння - 46 випадків, використання адмінресурсу - 35, перешкоджання роботі спостерігачів - 33 і фальсифікація результатів голосування - 30 випадків.

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