Наступне засідання суду у справі Савченко відбудеться 28 жовтня

Про це один з адвокатів льотчиці Микола Полозов повідомив в "Твіттері".

Сьогодні суд заслухав кількох свідків сторони обвинувачення.

Після цього прокурори перейшли до оголошення письмових доказів. Зокрема, зачитали послужний список Савченко: її диплом і додаток до нього, льотну характеристику часів її навчання в училищі, в якій сказано, що державну таємницю вона вміє зберігати, наказ Міністерства оборони України про звільнення Савченко у зв'язку з обранням народним депутатом, протокол огляду компакт-диска з даними телефонних з'єднань.

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Нагадаємо, захист і сама Савченко наполягають, що влітку 2014 року вона була викрадена терористами на Донбасі і перевезена до Росії, де її звинуватили в причетності до загибелі на Донбасі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки була викрадена ще до їх смерті.

В обвинувачувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про обвинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону. За даними захисту льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.

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