Місцеві вибори-2015 в Україні: ЦВК почала публікувати перші результати (інфографіка)

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК.

Так, в Україні вже обрали вже 40 голів сільрад Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Сумської, Харківської та Чернівецької областей.

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Варто наголосити, що лідерами серед обраних наразі є самовисуванці з 31%, на другому місці - "Блок Петра Порошенка "Солідарність" з 8% і 1% отримала партія "Відродження".

Крім того, вже обраний 491 депутат сільрад.