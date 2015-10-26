Місцеві вибори-2015 в Україні: ЦВК почала публікувати перші результати (інфографіка)
20:29, 26 жовтня 2015Політика
20665 0
Центральна виборча комісія вже почала публікувати перші результати місцевих виборів-2015 в Україні.
Стали відомі перші результати ЦВК / Фото УНІАН
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК.
Так, в Україні вже обрали вже 40 голів сільрад Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Сумської, Харківської та Чернівецької областей.
Читайте такожМісцеві вибори-2015 в Україні: результати екзит-полів (інфографіка)
Варто наголосити, що лідерами серед обраних наразі є самовисуванці з 31%, на другому місці - "Блок Петра Порошенка "Солідарність" з 8% і 1% отримала партія "Відродження".
Крім того, вже обраний 491 депутат сільрад.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter