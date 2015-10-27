Під ЦВК триває мітинг УКРОПу проти скасування другого туру виборів мера у Павлограді

Учасники акції тримають плакати «Нелегітимна ЦВК – йди додому», «Ні свавіллю в Павлограді» та «Руки геть від патріотів! Волю Ярославу!».

Кандидат від УКРОПу на посаду міського голови Павлограда, ветеран АТО Євген Тєрєхов розповів, що у Павлограді після першого туру виборів колишні «регіонали», а нині – представники «Опозиційного блоку» зацікавлені в штучному заниженні кількості виборців у місті, щоб не було підстав для проведення другого туру виборів, у який виходить сам Тєрєхов та кандидат від «Опозиційного блоку» Анатолій Вершина.

«На 30 вересня у Павлограді було 92 856 виборців, на день виборів було 90 255, і вже після виборів, на наступний день, виявилось, що у нас 89 850 осіб», – сказав Тєрєхов. Він зазначив, що на підставі цього «Опозиційний блок» та його покровителі лобіюють у ЦВК скасування другого туру виборів мера, оскільки двотурова система передбачена лише для міст з кількістю виборців понад 90 тисяч.

Також Тєрєхов розповів, що з подачі колишнього міліціонера, а нині кандидата в мери Анатолія Вершини, члена його команди зачинили в СІЗО на 2 місяці за надуманими звинуваченнями, а в місті триває переслідування патріотів.

Крім того, член політради УКРОПу Денис Борисенко передав у ЦВК звернення партії з вимогою не змінювати правила виборів мера у Павлограді. Він повідомив, що на сайті ЦВК Павлоград досі значиться як місто з кількістю виборців понад 90 тисяч.

«За нашою інформацією, сьогодні о четвертій годині дня відбудеться засідання комісії стосовно цього питання. Ми сподіваємося, що на ньому буде прийнято законне рішення. Якщо ні, то ми будемо вживати усіх законних заходів, в тому числі й політичного характеру, щоб примусити їх діяти в правовому полі, – продовжимо мітинг, приймемо звернення до Президента та Генпрокуратури, – повідомив Борисенко. – Ми розуміємо, що більше половини членів ЦВК на сьогодні є нелегітимними, тому вони можуть винести будь-яке незаконне рішення, оскільки перебувають на гачку у нинішньої влади».

Крім того, за його словами, зараз «укропівці» в Павлограді збирають інформацію про можливі фальсифікації, а також неточності у списках виборців. «Можливий і такий варіант , що представники виборчої комісії у Павлограді могли спеціально викинути з уточнених списків цілі будинки і навіть вулиці, щоб знизити кількість виборців. Усі ці дані буде передано до правоохоронних органів», – сказав він.