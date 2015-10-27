У Мінську презентують зміни до виборчого законодавства України - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на зустрічі з представниками ЗМІ, в якій також бере участь президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс, що перебуває у Києві з офіційним візитом.

"Сьогодні в Мінську наші представники презентують концепцію виборчого законодавства і тих змін, які ми домовилися спільно розробити на зустрічі в "нормандському форматі". В той же час, як російська сторона на сьогоднішній день фактично зриває імплементацію Мінських домовленостей", - сказав він.

«Незаконні вибори не скасовані, а лише перенесені, дискусії по виборчому формату фактично заблоковані, провокативні заяви про те, що вибори не будуть проводитись за українським законодавством постійно лунають з боку так званих лідерів окремих районів Донецької і Луганської областей, недопуск спостерігачів ОБСЄ ані до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, ані до місць зберігання техніки для ефективної перевірки, недопуск або висилка представників міжнародних авторитетних організацій, включаючи «Лікарів без кордонів», представників ООН, перешкоджання діяльності представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, незвільнення українських заручників, які незаконно утримуються як на окупованих територіях, так і в Російській Федерації, створює серйозну загрозу імплементації Мінського процесу», – відзначив Порошенко.

Президент наголосив, що у випадку подальшого невиконання Мінських домовленостей, виникає тверда необхідність продовження санкції.

Він зазначив, що сьогодні завершено відведення танків і починається відведення артилерії калібром до 100 мм.

"Україна повністю відкрита для моніторингу з боку СММ ОБСЄ, неухильно дотримується взятих на себе зобов'язань", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Порошенко за його підсумками заявив, зокрема, учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон".

Раніше бойовики "ДНР" і "ЛНР" погодилися перенести "вибори" з 18 жовтня та 1 листопада на 21 лютого 2016 року, однак висунули Україні низку певних умов.

25 жовтня відбулися місцеві вибори в Україні, за винятком окупованої частини Донбасу і Криму.